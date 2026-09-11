Татарстан и Ханой договорились развивать торговые и инвестиционные связи

Татарстан и Народный комитет Ханоя Социалистической Республики Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

Стороны договорились развивать торгово-экономические и инвестиционные связи, а также создавать условия для расширения контактов в различных отраслях экономики.

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества между научными и образовательными организациями Татарстана и Ханоя. Кроме того, стороны намерены развивать взаимодействие по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Документ подписали заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и член Постоянного комитета городского партийного комитета, заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Суан Луу.

Товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом сейчас показывает положительную динамику. Предприятия республики уже сотрудничают с вьетнамскими партнерами.

Подписание меморандума также направлено на достижение целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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