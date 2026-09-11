Депутат Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей на два часа

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних детей на два часа без уменьшения зарплаты. Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.

Сейчас родитель ребенка младше 14 лет может обратиться к работодателю с просьбой установить неполное рабочее время. Однако вместе с продолжительностью работы в таком случае уменьшается и заработная плата. По мнению Селезнева, такой вариант подходит не всем семьям.

Депутат отметил, что рабочий день родителей зачастую включает не только работу и дорогу, но и необходимость отвозить и забирать детей из школы или детского сада, посещать с ними кружки и помогать с домашними заданиями. Поэтому он предложил предоставить родителям несовершеннолетних детей два дополнительных свободных часа в неделю, сохранив прежний размер зарплаты.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о сокращенной продолжительности рабочего времени для родителей несовершеннолетних детей. Документ предлагает установить для них рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов с сохранением зарплаты, предусмотренной при нормальной продолжительности рабочего времени.

Селезнев считает, что при доработке законопроекта сокращение следует сделать более существенным и освободить родителей еще от двух часов работы в неделю.

По мнению парламентария, это время родители смогут использовать, чтобы раньше забрать ребенка, сходить с ним к врачу или на тренировку либо помочь с уроками.

Ранее внесенный законопроект предусматривает еще одну меру для семей. Родителям двух и более несовершеннолетних детей предлагается предоставлять один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Такие дни можно будет не использовать сразу, а накапливать.

Селезнев считает, что дополнительные свободные часы и оплачиваемые выходные позволят изменить повседневные условия жизни семей и дадут родителям больше времени на детей. Он призвал коллег поддержать эту норму при дальнейшей доработке законопроекта.