Эксперт Кусков заявил, что скорость 5G в России достигает 260 Мбит/с

Пока сети 5G в российских городах работают фрагментарно и не обеспечивают сплошного покрытия. Об этом в комментарии «Татар-информу» сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

На нынешнем этапе они будут сочетать возможности сетей пятого и четвертого поколений. При этом для 5G выделены не совсем те частоты, которые хотели получить операторы.

«По данным нашего приложения „Мегабитус“, средняя скорость интернета в России сейчас составляет 24 Мбит/с. Для 5G мы уже замерили около 210–260 Мбит/с. Это реальные скорости, которые появляются, то есть они на порядок выше. Но большинству людей такие скорости не нужны», – рассказал Кусков.

По его мнению, основной потенциал сетей пятого поколения связан не с массовым потребительским рынком, а с корпоративным сектором и промышленностью.

«Мне кажется, что основное предназначение 5G – все-таки не частный, а корпоративный бизнес-сегмент. Это заводы, предприятия, подключение M2M-устройств, датчиков, инфраструктуры умного города, проведение производственных операций там, где человеку находиться невозможно», – пояснил эксперт.

Четыре крупнейших российских оператора связи запустили сети 5G в 16 городах страны. Доступ к новому стандарту мобильной связи получили около 10 млн абонентов. О том, что изменится для пользователей – в материале «Татар-информа».