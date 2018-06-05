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Татар-информ

23 ноября 2019, 13:54

Сельское хозяйство

Девять работников АПК РТ выиграли в конкурсе «Лучший по профессии» поездку в Германию

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Сельское хозяйство

Девять работников АПК РТ выиграли в конкурсе «Лучший по профессии» поездку в Германию

Фото: архив

Призеры каждой номинации, занявшие первые места, пройдут двухнедельную профессиональную зарубежную стажировку.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса Татарстана. Девять специалистов выиграли стажировку в Германии.

На церемонии награждения победителей первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков поблагодарил конкурсантов за то, что они «хотят работать на селе». «Приоритетной задачей для нас является привлечение молодых кадров в сельскохозяйственную сферу, поддержка молодых специалистов и их трудоустройство», – отметил он.

По словам Залакова, в этом году 76 молодых специалистов приехали в сельскую местность и закрепились в хозяйствах. До конца года им будет предоставлена государственная поддержка в виде подъемных средств. В частности, 300 тыс. рублей получат специалисты с высшим образованием и 150 тыс. рублей – со средним специальным. Для них также предусмотрена доплата в 7,5 тыс. рублей ежемесячно в течение года.

«Одной из мер стимулирования работников сельскохозяйственной отрасли является проведение республиканского конкурса “Лучший работник АПК”. Принять в нем участие могут специалисты сельхозотрасли, имеющие профессиональное образование и стаж работы по профессии не менее трех лет», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков добавил, что необходимо и дальше создавать все возможные условия, включая дополнительные рабочие места, чтобы молодежь оставалась на селе.

Председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова упомянула, что такой конкурс проводится уже в седьмой раз. «Это та площадка, благодаря которой специалисты в возрасте от 18 до 35 лет собираются вместе, чтобы пообщаться и обменяться опытом. Конкурс дает возможность молодым людям показать навыки по специальности агропромышленного комплекса, узнать, какие технологии сейчас применяются», – заметила она.

Как сообщила Шувалова, всего в этом году на конкурс поступило 350 заявок. Районами-лидерами по количеству заявившихся участников стали Балтасинский (24 заявки), Кукморский (21 заявка) и Буинский (13 заявок). «Хотя в прошлом году от Буинского района было всего лишь три заявки. К сожалению, по сравнению с прошлым годом, заявки не поступили от Агрызского, Асубаевского, Камско-Устьинского районов», – констатировала она.

«Благодаря тому, что мы выиграли грант Росмолодежи, получили 1,5 млн рублей как некоммерческая организация. И у нас появилась возможность проводить в этом году такой конкурс и среди студентов по шести номинациям. Так, в очный этап конкурса попали 120 молодых специалистов и 80 студентов аграрных вузов», – добавила председатель объединения.

Зарубежные стажировки для победителей конкурса проводятся с 2016 года, продолжила Шувалова. «Мы проводили анализ и выяснили, что специалисты, которые ездили на такие стажировки, растут по карьерной лестнице», – заявила она.

Победители конкурса 2018 года совсем недавно вернулись из Германии, среди них – Венера Вахитова, которая заняла первое место в номинации «Лучший ветеринарный врач». «Мой путь к победе шел три года. Два года мне доставались только четвертые места, а в прошлом году я смогла победить. В Германии для нас подготовили обширную экскурсию. Вообще, мы побывали в трех странах, посмотрели, как живут жители Европы. Посетили фермерские хозяйства, узнали, как производится сельскохозяйственная продукция, также были в курятниках, свинофермах, садоводческих хозяйствах», – рассказала она.

В этом году на стажировку отправится супруг Венеры Марат Вахитов, который занял первое место в номинации «Лучший технолог по воспроизводству стада».

«В прошлом году такой конкурс среди технологов начали проводить впервые. Мне досталось только третье место. Но я целый год готовился, читал литературу, потом старался совместить теорию и практику и в этом году смог занять первое место. Работаю технологом в организации “Август-Муслюм”. Мой стаж работы по этой специальности – девять лет. Наша работа ответственная и интересная. Можно сказать, что от нас во многом зависит будущее сельского хозяйства. Надеюсь, что получу хороший опыт благодаря стажировке в Германии», – поделился победитель.

В номинации «Лучший ветеринарный врач» победу одержал Нияз Мирзагалямов (Сабинский район), «Лучший инженер-механик» – Рустем Зарипов (Балтасинский район), «Лучший зоотехник» – Рамис Мусин (Аксубаевский район), «Лучший агроном» – Рустем Мухамадиев (Арский район), «Лучший механизатор» – Динар Газизов (Сабинский район), «Лучший оператор машинного доения» – Анна Федотова (Балтасинский район), «Лучший животновод-телятница» – Айназ Шайнурова (Сабинский район), «Лучший бухгалтер-экономист» – Екатерина Фадеева (Лаишевский район).

Победители конкурса награждены дипломами и сертификатами на 10 тыс., 8 тыс. и 6 тыс. рублей за первое, второе и третье место соответственно в каждой номинации. Призеры каждой номинации, занявшие первые места, получили возможность пройти двухнедельную профессиональную стажировку в Германии. 

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