Республиканское дерби за казанцами: «Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 3:2

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вторая в чемпионате КХЛ встреча казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» вновь закончилась победой казанцев, выступавших сегодня в черной форме. Счет 3:2. Данис Зарипов провел свой 1200-й матч в чемпионатах страны.

Казанцы изначально объявили, что сыграют этот матч в черной — цвета нефти форме — в знак благодарности своему генеральному спонсору — вот уже 15 лет «Татнефть» помогает «Ак Барсу».

В первую встречу, которая прошла 19 сентября, казанцы победили нижнекамцев со счетом 4:1. И вновь фаворит был изначально известен, казанцы демонстрируют ныне свой лучший старт в КХЛ. Восемь побед при двух поражениях. Причем два последних матча «Ак Барс» выиграл со счетом 11:0. В случае сегодняшней победы казанцы поднимались на первое место зоны «Восток». «Нефтехимик» же чередует победы и поражения, с трудом удерживаясь в зоне плей-офф, куда обязан попасть — такую задачу перед ним поставило руководство клуба.

Что касается стартового состава казанцев, стоит отметить: для 38-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова этот матч стал 1200-м в чемпионатах России. Из них более 800 легендарный форвард сыграл за казанцев. В рядах гостей следует упомянуть сразу семерых бывших «барсов», двое из которых являются воспитанниками хоккейного клуба (Зият Пайгин и Радель Фазлеев).

Второй матч кряду ворота хозяев защищал сегодня Тимур Билялов, также второй матч подряд не попал в состав нападающий Станислав Галиев. Сама же игра началась на встречных оборотах — обоюдоострый хоккей без чьего-ибо преимущества. Скучать вратарям было некогда. У гостей на последней минуте периода в тот момент, когда они играли в меньшинстве, мог отличиться Марат Хайруллин, убежавший один на один. Но в ворота не попал. Таким образом, в первом периоде никто так и не забил.

Только в середине матча хорошим кистевым броском Эмиль Галимов открыл счет заброшенным шайбам, 1:0. Но отметим, что и до этого казанцы явно перехватили инициативу, создав немало голевых моментов у ворот «Нефтехимика». Но гости очень быстро восстановили статус-кво, ответную шайбу в ходе быстрой контратаки забросил Денис Казионов, 1:1. А хозяева снова вышли вперед, Джастин Азеведо ловко подправил шайбу после дальнего броска Альберта Яруллина, 2:1. Вскоре «барсы» едва не забросили еще две шайбы — Барулин выручил «Нефтехимик».

Все в итоге решилось в заключительной трети матча. Мощный щелчок Андрея Педана от синей линии, 3:1. И снова гости быстро отквитали пропущенную шайбу, Мэтт Уайт четко замкнул дальнюю штангу, 3:2. В концовке, естественно, нижнекамцы сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока, еще и большинство заработали, завершая встречу в формате «шесть на четыре». Но «Ак Барс» отстоял победный счет.

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Шайбы забросили: Э.Галимов (29), Азеведо (37), Педан (45) — Казионов (31), Уайт (52). Штраф: 8-6.

«Ак Барс»: Билялов. Викстранд — Яруллин, Петров — Кормье — Азеведо; Журавлев — Ожиганов, Зарипов — А.Галимов — Ткачев; Хенкель — Педан, Лукоянов — Фисенко-Глухов; Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Э.Галимов; Воронков

«Нефтехимик»: Барулин. Мерфи — Рясенский, Порядин — Митчелл — Уайт; Сергеев — Брынцев, Хайруллин — Куликов — Черников; Захарчук — Шарипзянов, Казионов — Фазлеев — Райкел; Пайгин, Хисамутдинов — Шарифьянов — Авцин; Грошев.

После 11 матчей в активе казанцев стало 18 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 2 октября «Ак Барс» примет дома питерский СКА.

У нижнекамцев осталось 12 очков, в следующем туре 2 октября «Нефтехимик» сыграет дома с финским «Йокеритом».

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