Сильный снегопад может стать основанием для оправдания опоздания на работу, однако многое зависит от того, насколько неожиданно ухудшились погодные условия. Об этом сообщил специалист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По словам юриста, если о надвигающейся метели не было известно заранее, а из-за снежных заносов и дорожных заторов сотрудник не смог вовремя добраться до рабочего места, такие обстоятельства могут признать уважительной причиной.

Вместе с тем, если метеорологи заблаговременно предупредили о непогоде и рекомендовали пользоваться общественным транспортом или выходить из дома раньше обычного, работник должен учитывать эти обстоятельства.

«Работодатель может оценить это объяснение как неуважительную причину и наказать работника», — сказал Кофанов в беседе с «Абзацем».