Фото-скриншот: © УФСБ России по РТ

Сотрудники ФСБ и МВД выявили хищение 18 млн рублей, выделенных в Татарстане предприятию оборонно-промышленного комплекса по государственному оборонному заказу. Об этом «Татар-информу» сообщили в УФСБ России по РТ.

По данным ведомства, сотрудники предприятия организовали мошенническую схему оформления нарядов на сдельные работы с фиктивно завышенными нормами выработки изготавливаемых изделий. Злоумышленники увеличивали работникам ежемесячные выплаты путем фиктивного завышения нормы выработки. Часть этих выплат они получали обратно под предлогом сбора для гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о предприятии АО НПО «Радиоэлектроника». В МВД по РТ рассказали, что 31-летний начальник механо-обрабатывающего цеха предприятия, его 47-летний заместитель и 36-летний мастер цеха обманом и злоупотреблением доверием вовлекли в мошенничество не менее двух десятков своих подчиненных.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Троих фигурантов задержали сотрудники Росгвардии. Вахитовский районный суд Казани заключил их под стражу.