В Казани почти трети опрошенных мужчин, 29%, понадобилось больше года, чтобы прийти в себя после расставания. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает сервис онлайн знакомств «Мамба».

При этом в течение трех месяцев стало легче 28% (из них 11% – уже в первый месяц). Еще 18% понадобилось от четырех месяцев до полугода для приведения себя в порядок, а 16% утверждают, что до сих пор приходят в себя.

Чаще всего, по словам казанских мужчин, им помогало время – его упомянули 34% респондентов. Кроме того, 29% назвали новые знакомства и первые свидания, о спорте и работе вспомнили по 19%, а долгие разговоры с другом или кем-то из семьи упомянули 16%. О поездке или переезде сказали 7%, а еще столько же – хобби, до которого раньше не доходили руки.

Половина уже пришедших в себя участников опроса поняла это, когда снова захотела пойти на свидание. У 26% из них вернулись нормальный сон и аппетит, 25% перестали заходить на страницу бывшей партнерши, а 18% поняли, что больше не спорят с ней мысленно по вечерам.

Вместе с тем в первый месяц после разрыва к знакомствам вернулись 30% мужчин. Сделали это уже через неделю, чтобы переключиться, 10%. Еще 25% начали вновь знакомиться через один – три месяца.

Стоит отметить, что в первые дни после расставания 40% опрошенных мужчин делали вид, что всё в порядке, а 22% плакали, хотя давно этого не делали. В целом хотя бы раз тяжело переживали расставание 79% респондентов. По словам 44%, для них особенно болезненным оказался один разрыв, а 35% испытывали такое несколько раз. Еще 6% заметили, что переживали, но довольно быстро пришли в себя.

В первые дни после расставания 24% с головой ушли в работу и засиживался допоздна, а 13% начали ходить в спортзал или бегать по утрам. Удалили переписку и общие снимки 15%, а 11%, наоборот, перечитывали сообщения и пересматривали фото.

Чаще всего о расставании первым узнавал лучший друг, с которым мужчина знаком много лет – о таком развитии событий рассказали 35%. Еще 16% признались матери, когда она сразу заметила, что что-то не так. У 7% первый разговор о разрыве состоялся на приеме у психолога, а 6% написали чат-боту, когда не спалось. Отец как первый узнавший о случившемся фигурировал в ответах лишь 2,4% мужчин. Впрочем, 31% никому о разрыве не сообщили.

Поделиться чувствами мужчинам чаще всего мешало нежелание нагружать других своими проблемами – об этом сказали 32%. Не хотели выглядеть слабыми даже перед близкими 19%. А 7% признались, что раньше обо всем рассказывали партнерше, а после разрыва почувствовали, что поговорить больше не с кем.

На этом фоне 35% мужчин считают, что говорить о своих переживаниях нормально, но только с самыми близкими, а еще 28% уверены, что держать все в себе только хуже.

Самым популярным ответом на вопрос о словах поддержки оказался вообще лишенным слов. 40% респондентов уверены, что важнее, чтобы кто-то просто был рядом с ними в такой момент.