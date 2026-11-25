Фото: rubin-kazan.ru

Матч шестого тура группового этапа Кубка России между казанским «Рубином» и московской «Родиной» состоится в 20:30 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена».

После пяти туров «Рубин» занимает третье место в группе А с четырьмя очками, «Родина» идет на четвертой строчке с тремя очками.

Этот матч фактически станет очным противостоянием за выход в Путь регионов: победитель займет третье место и продолжит борьбу в плей-офф, проигравший покинет турнир.

Особую интригу встрече придает результат первого круга: тогда «Родина» разгромила «Рубин» со счетом 5:0.

Казанцам, которые под руководством Олега Кузьмина одержали три победы подряд, предстоит не только решить турнирную задачу, но и взять реванш за унизительное поражение.