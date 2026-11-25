Восемь роботизированных машин задействовали для уборки тротуаров и пешеходных зон в Казани. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

«Они очищают тротуары и пешеходные зоны, которые обычно убирают вручную. Держат хороший темп в расчистке снега», – говорится в сообщении.

Сейчас машины работают на разных улицах города в тестовом режиме. В комитете ждут обратную связь от предприятий, чтобы в дальнейшем роботы стали надежными помощниками дорожных служб.

В комитете также отметили, что за прошедшие сутки в Казани выпало 5,3 мм осадков. Для уборки снега задействовали 210 единиц техники и 274 дорожных рабочих.

Видео: пресс-служба комитета внешнего благоустройства Казани