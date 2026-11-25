Режиссер Алина Сабирова из Казани сняла фильм «Травля», который рассказывает о нападках на 16-летнюю школьницу из Уфы Диану Кильдиярову через Интернет. 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, в Сети состоялась премьера картины.

Случай Дианы – это первый в России случай, когда за кибербуллинг пришлось ответить перед законом. 21-летний Михаил Шалимов из Новгородской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку довести девушку до крайней меры. В настоящее время продолжается рассмотрение других эпизодов дела, связанных с кибертравлей в отношении Дианы, ее друзей и родственников.

«Когда я узнала историю Дианы и ее мамы Ксении, она меня очень тронула. У меня есть сын, которому 12 лет, и я очень обеспокоена тем, каким опасным может быть интернет для детей. Мне захотелось снять картину, которая бы не имела назидательный тон, но могла донести до подростков и родителей, что такие трагедии не пустой звук и они могут случиться с кем угодно», – рассказала Алина Сабирова.

Подробнее о фильме читайте в интервью с режиссером Алиной Сабировой на «Татар-информе».