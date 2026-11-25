Прошедшей ночью над Россией уничтожили 305 вражеских БПЛА
305 вражеских дронов уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Краснодарского края», – говорится в сообщении.