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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на инициативу Еврокомиссии, которая в рамках проекта 22-го пакета санкций против РФ предложила полностью запретить допуск российских спортсменов на соревнования в ЕС.

Ранее Финляндия и Норвегия ужесточили условия въезда для россиян, включая атлетов с нейтральным статусом, — после этого российских фигуристов не пустили на этап Гран-при в Хельсинки.

Проект санкций ещё предстоит обсудить странам ЕС: для вступления в силу его должны утвердить все государства блока в Совете ЕС, и Еврокомиссия призывала сделать это до конца декабря.

Бестемьянова, комментируя ситуацию, заявила, что при таком подходе соревнований в Европе просто не останется, и предложила решение для Международного союза конькобежцев.

«Соревнований в Европе просто не будет, вот и все. Ведь есть же рекомендация МОК обеспечивать участие россиян на соревнованиях, поэтому соревнования должны принимать те страны, которые будут пускать россиян. Я бы так сделала, если бы была руководителем ISU», — цитирует Бестемьянову ТАСС.