В России разработали ГОСТ по трудоустройству участников СВО
В России подготовили проект национального стандарта, устанавливающего рекомендации для работодателей по трудоустройству, трудовой адаптации и профессиональному развитию участников и ветеранов боевых действий. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
Основная цель ГОСТа – помочь бывшим военнослужащим восстановить профессиональные навыки, адаптироваться в трудовых коллективах и создать условия для дальнейшего карьерного развития.
При разработке документа учли опыт Москвы, Ленинградской, Брянской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.
В числе предлагаемых мер поддержки – подбор вакансий с учетом навыков и пожеланий соискателей, а также создание резервируемых рабочих мест для участников и ветеранов боевых действий.
Кроме того, работодателям рекомендуют предусмотреть дополнительные меры помощи в рамках корпоративных программ. В частности, речь идет о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или аренду жилья.
При этом проект стандарта не подлежит применению до его официального утверждения, уточняется в материале.