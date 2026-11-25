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В России подготовили проект национального стандарта, устанавливающего рекомендации для работодателей по трудоустройству, трудовой адаптации и профессиональному развитию участников и ветеранов боевых действий. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Основная цель ГОСТа – помочь бывшим военнослужащим восстановить профессиональные навыки, адаптироваться в трудовых коллективах и создать условия для дальнейшего карьерного развития.

При разработке документа учли опыт Москвы, Ленинградской, Брянской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

В числе предлагаемых мер поддержки – подбор вакансий с учетом навыков и пожеланий соискателей, а также создание резервируемых рабочих мест для участников и ветеранов боевых действий.

Кроме того, работодателям рекомендуют предусмотреть дополнительные меры помощи в рамках корпоративных программ. В частности, речь идет о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или аренду жилья.

При этом проект стандарта не подлежит применению до его официального утверждения, уточняется в материале.