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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) и трехкратная чемпионка страны Аделия Петросян заявлены в предварительном составе участниц чемпионата России по фигурному катанию.

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет с 17 по 20 декабря в Челябинске.

В список не вошли Камила Валиева и Софья Муравьева. Ранее РИА Новости сообщало, что Валиева с высокой вероятностью пропустит турнир — фигуристка еще не приступила к полноценным тренировкам.

Тот же источник сообщал, что Муравьева отказалась от планов на смену спортивного гражданства и намерена выступать и тренироваться в России.

Позднее фигуристка приняла участие в первом этапе Гран-при России в Казани, где выступала без тренера и заняла десятое место.

В заявленный состав также вошли Дина Хуснудинова и казанец Глеб Лутфуллин.