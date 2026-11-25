Министерство просвещения РФ сообщило о начале в этом учебном году апробации системы оценивания поведения учеников 2–8-х классов. В каждом субъекте России для участия в эксперименте выбрано не менее десяти школ. Максимально ученик может набрать 30 баллов, сообщили в ведомстве.

Оценка будет выставляться по итогам четверти или года классным руководителем с учетом мнения других педагогов. Модель включает четыре основных критерия:

Дисциплинированность (до 12 баллов): соблюдение расписания, требований к внешнему виду, а также правил пожарной и электробезопасности.

Соблюдение норм межличностного взаимодействия со сверстниками (до 6 баллов): конструктивное общение, отсутствие травли и конфликтных ситуаций.

Соблюдение норм взаимодействия со взрослыми (до 6 баллов): уважительное общение с педагогами и ответственное отношение к их поручениям.

Правомерное поведение (до 6 баллов): отсутствие фактов антиобщественных действий, вандализма или хулиганства, а также отсутствие на учете в полиции.

Модель предусматривает три уровня: «образцовое поведение» (24–30 баллов), «допустимое» (10–23 балла) и «недопустимое» (0–9 баллов).