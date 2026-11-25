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Управляющие компании обязаны следить за образованием наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов и своевременно их удалять. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, если сосулька упадет с крыши, водостока или козырька и повредит автомобиль либо травмирует человека, доказывать отсутствие своей вины должна управляющая компания.

«Можно взыскать расходы на лечение, утраченный заработок, ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда. И судебная практика здесь устойчивая: суды взыскивают с УК реальные суммы, а не “извинения”», – заявил Свищев в беседе с ТАСС.

Он добавил, что единого норматива, устанавливающего сроки удаления сосулек после снегопада, нет. Поскольку погодные условия быстро меняются, управляющие компании должны ориентироваться на обстановку: регулярно осматривать крыши, ограждать опасные участки и убирать наледь.

При обнаружении сосулек депутат посоветовал сфотографировать их с привязкой к адресу и направить в УК письменное заявление с требованием устранить опасность. Если управляющая компания не отреагирует, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Если падение льда уже привело к ущербу, необходимо вызвать полицию, зафиксировать произошедшее, собрать медицинские документы и чеки, а затем направить управляющей компании досудебную претензию, отметил Свищев.