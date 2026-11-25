Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День матери, 29 ноября, шесть музеев Музейного комплекса Казани проведут акцию для мам с детьми. Посетители смогут бесплатно осмотреть постоянные экспозиции и временные выставки, сообщает пресс-центр мэрии Казани.

Бесплатный вход будет организован в Доме-музее Василия Аксенова, музее Амира Мазитова, картинной галерее Константина Васильева, галерее-студии Ильдара Зарипова, музее Баки Урманче и Центре русского фольклора.

Для бесплатного посещения необходимо предъявить паспорт матери и свидетельство о рождении ребенка.