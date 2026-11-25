Мужчину, повредившего припаркованные автомобили на улице 2й Юго-Западной в Казани, ищет полиция. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД по городу.

Как рассказали в одном из местных интернет-сообществ, 24 ноября ранним утром рыжебородый мужчина опрокинул мотоцикл, затем разбил стекла и помял двери легковушкам Mercedes и Chevrolet Lacetti. После этого дебошир зашел в подъезд, а спустя несколько часов уехал на такси. В Сети высказали версию: мужчину разозлило то, что он не смог попасть в местный магазин в 6 утра.

По данному факту в отделе полиции «Московский» начата проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к данному инциденту, сообщили агентству в УМВД России по Казани.