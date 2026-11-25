Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 25 ноября, в Татарстане сохранится принесенная балканским циклоном снежная, но еще достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На облачном небе днем появятся прояснения. Утром продолжатся начавшиеся ночью осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики разыграются метели и образуется гололед. В дневные часы осадки в виде небольшого снега и мокрого снега возможны лишь местами (но не в Казани).

Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. Еще возможные в утренние часы порывы до 16–21 м/с затем прекратятся. На дорогах региона образуется гололедица, а местами и снежная каша.

После ночных 0, -3 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до +4, -1 градуса (в столице РТ – до +1, -1).

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Татар-информу», что с четверга на пятницу в республике может выпасть до 5–7 см снега, после чего сформируется устойчивый снежный покров. К концу недели температура воздуха опустится до -7 градусов, прогнозирует в свою очередь Гидрометцентр РТ.