Более 145 вражеских БПЛА было сбито над соседней с Татарстаном Самарской областью. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, минувшая ночь была настоящим испытанием.

Губернатор сообщил, что в результате массированной атаки ВСУ на область погиб человек.

«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь. Мы продолжаем собирать информацию. Работает оперативный штаб», – написал Федорищев в МАКС.