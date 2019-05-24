Татарстанская таможня пригласила участников ВЭД из республики на Международный таможенный форум-2019

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанская таможня пригласила предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, принять участие в Международном таможенном форуме-2019, который объединит госслужащих, российских и зарубежных экспертов и бизнесменов.

«Мероприятие позволит представителям власти и бизнеса собраться на одной площадке, чтобы обменяться опытом и выдвинуть новые инициативы, связанные с ВЭД. Мы приглашаем к участию различных участников из Татарстана, желающим необходимо до 30 мая сообщить Татарстанской таможне об участии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На форуме в московском Центре международной торговли 24 и 25 октября обсудят новации в таможенном администрировании, развитие экспортного потенциала России, совершенствование условий для внешнеэкономической деятельности и многое другое.

Отметим, что в прошлом году на Международном таможенном форуме открыли Приволжскую электронную таможню.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.