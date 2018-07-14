«Татаркино» снимет фильм о ЧМ-2018

Директор «Татаркино» уточнила, что новый фильм будет не только о футболе.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Татарстанские кинематографисты снимут фильм о ЧМ-2018. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Предполагаю, что фильм будет снять по аналогии с фильмом о чемпионате по водным видам спорта — это очень красивое кино. И он будет не только о том, как проходят соревнованиях, он еще с определенной философией», — рассказала Айтуганова.

Также она отметила, что концепция фильма уже существует.

Конкурс на право снять фильм был организован при участии Министерства по делам молодежи и спорту, и победителем стала Казань, отметила директор «Татаркино».