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Общество 12 августа 2026 14:00

Проект по строительству дороги в Сабинском районе РТ прошел госэкспертизу

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Проект работ по строительству автомобильной дороги «Казань – Шемордан» – «Сатышево – Богатые Сабы» в Сабинском районе Татарстана прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», проектировщиком – казанское ООО «Институт по проектированию агропромышленного и транспортного комплекса».

Из информации, размещенной ранее, этой весной, на портале госзакупок, следует, что длина проектируемой дороги составляет 2620 метров.

Недавно в Сабинском районе РТ отремонтировали участок автодороги Казань – Шемордан протяженностью 1,8 километра. Работы велись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (инициированному, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).

#сабинский район рт #строительство дорог
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