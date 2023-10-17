Хабиб Шарипов снялся в новелле про Казань для киноальманаха «Родные люди»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоялась премьера новеллы о Казани, которая вошла в киноальманах «Родные люди».

Альманах объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад. Героями сериала стали не только звезды отечественного кино, но и российские города и регионы, где разворачиваются события. Помимо Астрахани, Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и Крыма, в их числе также оказалась Казань.

Режиссером новеллы о Казани выступил Андрей Лукашевич, снявший более 500 рекламных роликов, среди которых реклама ведущих мировых брендов.

Главные роли исполнили Азиз Ахмедов, Арина Полонская и Эрнест Тимерханов. Также в эпизодической роли появился популярный певец и блогер Хабиб Шарипов.

По сюжету новеллы дочка профессора философии Возова Катя переезжает жить к отцу после смерти матери и пытается подсадить его на здоровое питание, которым сама одержима. Окончательно устав от заботы дочери, профессор отправляет её в Казань под предлогом проходящей там важной конференции к своему другу Айрату, который, по его мнению, должен радикально изменить ее гастрономические предпочтения.

Режиссер Андрей Лукашевич признался, что Казань очаровала его своей красотой и дружелюбием. «Надеюсь, нашей новеллой мы смогли отблагодарить город за оказанное гостеприимство», – отметил он.

«Я из города Казань! Я знаю его весь, все его самые крутые стороны, знаю его историческим и современным. И это так круто, что о нем решили рассказать в этом проекте, показать его настоящим, а не как в туристических гидах. У меня в «Родных людях» очень смешная роль, где я пытался показать нашу гостеприимность и то, как много в Казани сейчас проводится больших событий. Ну и как же без сабантуя!» – поделился впечатлениями Хабиб Шарипов.

«Так получилось, что в разное время я снимался в двух полнометражных кинофильмах в главных ролях, действие которых происходило в Татарстане и Казани. Поэтому моё участие в казанском сюжете альманаха «Родные лица» воспринимается мной как органичное развитие давних близких отношений. Благодарю продюсеров и постановщиков за доверие, зрителям желаю интересных впечатлений, а фильму успеха и большого внимания аудитории!» – рассказал актер Эрнест Тимерханов.

Альманах «Родные люди» состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что и они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…

Первые два эпизода «Родных людей» – Челябинск и Казань – вышли на видеосервисе ПАО «Ростелекома» онлайн-кинотеатре Wink 17 октября, далее каждый вторник будет выходить по две новых серии.

В киноальманахе сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Ильин, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Производством сериала «Родные люди» занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала является известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсерами ленты стали Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов. Реклама. ПАО «Ростелеком»