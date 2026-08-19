Театр Камала подписал соглашение с Сычуаньским колледжем искусств

Театр имени Галиасгара Камала и Сычуаньский профессиональный колледж искусств подписали пятилетний меморандум о сотрудничестве. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре Камала.

«В целях развития театрального художественного обмена между Китаем и Россией, содействия взаимному изучению и совместному развитию искусства чжуаньцзю и российского театрального искусства, на основе договоренностей, достигнутых сторонами в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» и Российско-Китайской ярмарки 2026 года, стороны устанавливают стратегические культурные отношения сотрудничества на принципах равноправия, взаимной выгоды, совместного использования ресурсов и долгосрочного совместного развития», – говорится в тексте соглашения.

В документе говорится о совместном создании «Российско-китайской театральной мастерской» в качестве постоянной платформы для совместных исследований исполнительского искусства, а также оговаривается совместное создание театральных постановок, взаимные визиты мастеров для проведения лекций, педагогические онлайн-встречи и программа стажировок молодых актеров на базе учреждений партнеров.

В рамках сотрудничества, лучшие постановки театра Камала «могут быть приглашены» на гастроли в Сычуань, а лучшие спектакли китайской стороны получают приоритетное право показа на сцене Театра имени Галиаскара Камала и других площадках Татарстана.

Срок действия соглашения – пять лет с возможностью продления.