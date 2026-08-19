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Общество 19 августа 2026 13:20

Грозу, град и ветер до 20 м/с ожидают в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности

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20 августа днем в Татарстане местами ожидаются сильный ветер порывами 15-20 м/с, а также гроза. Локально град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует жителям республики не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#град #сильный ветер #гроза
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