«Татар-информ» с экскурсией посетила делегация Шанхайской медиагруппы

Делегация журналистов объединенной Шанхайской медиагруппы, которые приехали в Татарстан для освещения форума «РОСТКИ», посетили с экскурсией здание «Татмедиа», в частности, офис информационного агентства «Татар-информ».

Экскурсию по изданию провел главный редактор Ринат Билалов. Он рассказал китайским гостям о принципах работы агентства, программах обмена опытом для журналистов, реализуемых между Татарстаном и Китаем, использовании в работе искусственного интеллекта, а также показал замечательные виды на Казань из окна.

Далее журналисты из Китая посетили офисы еще нескольких изданий, расположенных в здании «Татмедиа».

«У нас остались большие впечатления о концепции работы как всего «Татмедиа», так и «Татар-информа» в частности. Мы полностью согласны, что большую роль в сфере журналистики начал играть искусственный интеллект, поэтому важно вводить его в нашу работу. Для нас это общий вызов», – отметил в беседе с «Татар-информом» исполнительный вице-президент газеты «The paper», входит в состав Шанхайской медиагруппы, Сюй Сян.

По его словам, в Китае уже практически вся информация размещается в интернете, и печатные СМИ уходят в прошлое, тогда как здесь они находят новые форматы и двигаются в будущее.