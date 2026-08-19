Замминистра энергетики и замглавы Минпромторга РФ приедут на ТНФ в Казань
Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юркин ожидаются на Татарстанском нефтегазохимическом форуме (ТНФ), сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов.
«По федеральным гостям у нас планируется заместитель министра энергетики Российской Федерации, первый заместитель Сорокин Павел Юрьевич, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юркин Михаил Николаевич», – сказал Гуськов.
В числе федеральных участников также заявлены руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, директор Департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов.
Из зарубежных представителей ожидаются заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич и первый заместитель министра промышленности Белоруссии Виктор Щетько.
По словам Гуськова, всего посетить форум планируют более 70 гостей высокого уровня.
Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет 26–28 августа на площадке «Казань Экспо». В первый день форума, 26 августа, состоится пленарное заседание на тему «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы к решению для будущего нефтегазовой отрасли».
Частью форума станет международная специализированная выставка «Казань: Нефть, Газ, Химия». Свое участие в ней подтвердили свыше 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
Деловая программа включает международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика и технологический день СИБУРа и Татнефти.