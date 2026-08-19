В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

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С 2015 по 2025 год в Татарстане благоустроили 450 общественных пространств – парки, скверы, набережные и другие территории во всех муниципальных районах республики, Казани и Набережных Челнах. На эти работы направили около 29 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Благоустройством общественных пространств в Татарстане системно занимаются с 2015 года. Опыт республики впоследствии лег в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сейчас входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Некоторые разработанные в Татарстане подходы и практики вошли в федеральные стандарты благоустройства. Более 14 млрд рублей из общей суммы, направленной на благоустройство за десять лет, поступило из федерального бюджета.

В 2026 году в Татарстане планируют благоустроить еще 51 общественное пространство. На эти цели предусмотрено около 2,7 млрд рублей. Сейчас строительно-монтажные работы выполнены примерно на 70%.

Республика также ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года федеральную поддержку получили 60 проектов из Татарстана – это наибольшее число среди российских регионов. Уже завершены 42 проекта, еще 13 должны закончить в этом году, а к пяти приступят в 2027 году.

Отдельно в 2026 году идет работа над шестью объектами, победившими во Всероссийском конкурсе в прошлом году. На них направлено около 906 млн рублей, из которых 474,5 млн рублей – федеральные средства. Сейчас эти объекты готовы в среднем на 56%.