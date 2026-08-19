Кулинарные мероприятия на фестивале «Крутушка» посвятят Максиму Сырникову

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все кулинарные мероприятия и мастер-классы на фестивале «Крутушка» в этом году посветят Максиму Сырникову, сообщила куратор направления традиционной кухни фестиваля Юлия Нуреева.

«Как исследователь и популяризатор традиционной русской кухни он внес большой вклад. И наше кулинарное направление появилось на «Крутушке» именно с ним», – прокомментировала Нуреева на пресс-конференции к фестивалю.

Лекцию «о русской кухне как части культурного кода» памяти Сырникова прочтет шеф-повар и знаток постной и монастырской кулинарии Олег Ольхов.

Кулинар, организатор кулинарных фестивалей и ведущий проекта «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников умер 22 июля в возрасте 60 лет.