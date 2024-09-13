В Казани отметят день рождение Пророка Мухаммада

В трех исторических мечетях Казани отметят день рождения Пророка Мухаммада. Празднование пройдет в формате тематических вечеров, приуроченных к месяцу Мавлид, 14 и 15 сентября в Галеевской, Белой мечетях и мечети «Аль-Марджани».

Праздник Мавлид (араб. «рождение» — прим. Т-и) принято отмечать на протяжении всего месяца Раби аль-авваль, который в этом году начался 4 сентября и закончится 3 октября.

«Рождение пророка Мухаммада — определяющее для человечества событие. В одном из аятов говорится — в этот мир Пророк был ниспослан в качестве милости от Аллаха. В другом аяте говорится о том, что важно радоваться этой милости. Любовь к посланнику является определяющим условием для совершенства веры», — заявил на пресс-конференции «Татар-информа» казый Казани Булат хазрат Мубараков.

Самыми крупными событиями месяца станут вечера в Галеевской и Белой (Болгар) мечетях, а также рядом с мечетью «Аль-Марджани».

В Галеевской мечети вечер Мавлида пройдет 14 сентября после вечернего намаза в 18:00. Здесь соберутся казанские имамы, муфтият и шакирды исламских учебных заведений. Гостей поприветствует муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В продолжение праздника артисты Марсель Вагизов и Марат Галимов исполнят касыду «Мавлид».

На следующий день, 15 сентября, праздник отметят в Белой мечети. Утром, с 9:00 до 11:40, в Болгаркой исламской академии пройдет Республиканский конкурс тилявы (красивого чтения Корана) среди детей 9 — 14 лет. Также будет презентован проект мобильного приложения «ХочуHalal», который должен объединить все товары и услуги халяль-индустрии в единую экосистему.

«Что касается конкурса тилявы, запланировано участие 30 детей со всего Татарстана: 15 мальчиков и 15 девочек. Были выбраны дети, которые занимали призовые места на подобных конкурсах, умеют хорошо читать Коран на языке оригинала. У них будет всего одно задание — прочитать одну страницу из Корана», — рассказал директор центра подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета Абдурашид Фаизов.

В Казани 15 сентября праздник отметят у мечети «Аль-Марджани». Мероприятие пройдет с 12:30 до 14:00. На сцене выступят народный артист РТ Мингол Галиев, народная артистка РТ Зухра Сахабиева и детская филармония. Режиссером программы стал народный артист РТ Фанис Зиганшин. Также для семей будет организован конкурс с вопросником о жизни пророка. Участникам и победителям будут раздаваться призы. Данное мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РТ.