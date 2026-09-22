В Госсовете РТ обсудили внедрение цифрового рубля в Татарстане

Вопросы поэтапного внедрения цифрового рубля для физических и юридических лиц на территории Татарстана обсудили сегодня на заседании Президиума Государственного Совета. Также утверждены даты очередных заседаний парламента: 28 сентября Госсовет проведет сразу два. В 10:00 в Большом Государственном концертном зале им. С. Сайдашева огласят Ежегодное послание Раиса РТ Рустама Минниханова, в 14:00 в парламенте республики пройдет двадцать четвертое заседание Госсовета седьмого созыва, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

О внедрении цифрового рубля подробно рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин. Он отметил, что широкое использование цифрового рубля в стране началось с 1 сентября. За первые 10 дней с момента запуска по всей России открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций.

«Цифровой рубль – это такой же рубль, который мы используем в повседневной жизни, только в новой форме. В настоящее время есть наличные рубли – это банкноты и монеты в кошельках. Есть безналичные рубли – это деньги на счетах в банках. И теперь есть цифровые рубли на платформе Банка России. Главное отличие цифровых рублей от безналичных в том, что безналичные деньги хранятся на счете в коммерческом банке и ответственность за них несет коммерческий банк. Цифровые рубли хранятся на счете в Центральном банке, там же проводятся операции, и именно Центральный банк гарантирует их сохранность», – отметил докладчик.

По его словам, цифровой рубль схож с наличными и используется для оплаты покупок или переводов. Открытие вкладов и кредитование с использованием цифрового рубля не предусмотрены – вклады и кредиты клиенты продолжат получать в коммерческих банках.

«Пользоваться цифровым рублем или нет – это выбор каждого, но для бизнеса правила другие. В соответствии с законодательством с 1 сентября текущего года крупнейшие банки должны предоставить своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», – подчеркнул Шарифуллин.

Крупные торговые компании с выручкой больше 120 млн рублей в год должны принимать цифровые рубли покупателей. В будущем порог доходов, после которого компании обязаны работать с цифровым рублем, будут снижать: в 2027 году – 30 млн, в 2028 – 20 млн рублей.

«Один из республиканских банков в числе первых в стране стал участником пилотирования цифрового рубля и на сегодня обеспечивает своим клиентам возможность проводить такие операции. Для остальных наших региональных банков обязанность обеспечить своим клиентам возможность совершения операций с цифровым рублем наступит в 2027–2028 годах. На сегодня 7 из них уже заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в проекте», – сказал он.

Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля граждан и компаний. Открыть счет можно через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе цифрового рубля Банка России.

«Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Также стоит отметить, что до конца этого года с бизнеса не будут брать комиссию за работу с цифровым рублем. Затем комиссия составит 0,3% от суммы покупки, но не больше 1,5 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем комиссия за карточные платежи и даже чем платежи по системе быстрых платежей. Комиссия за перевод между компаниями составит всего 15 рублей, независимо от суммы перевода», – рассказал Марат Шарифуллин.

Пополнение счета цифрового рубля похоже на перевод денег между своими счетами. Граждане смогут пополнять счет со своих банковских счетов на сумму до 300 тыс. рублей в месяц. Для бизнеса лимита нет.

«Переводить свои цифровые рубли в безналичные можно мгновенно в любое время суток. Если нужны наличные, то сначала цифровые рубли нужно перевести на банковский счет. После этого наличные можно снять в банкомате или кассе банка. Оплата цифровыми рублями очень похожа на оплату через систему быстрых платежей, когда человек сканирует универсальный куар-код и проверяет, кому и за что он платит, затем подтверждает платеж», – подчеркнул он.

О правовых особенностях внедрения цифрового рубля рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. «Основная задача цифрового рубля – сделать денежные операции доступнее, ускорить переводы и повысить прозрачность движения средств», – сказал Якунин.

Он назвал преимущества цифрового рубля для граждан, предпринимателей и государства: оплата и переводы осуществляются напрямую между пользователями, что снижает комиссионные расходы; кошелек находится в Банке России и защищен по высоким стандартам; использование цифрового рубля позволяет компаниям сокращать издержки на платежи и автоматизировать расчеты. Среди плюсов также быстрые транзакции, невысокие комиссии, упрощенное ведение бухгалтерии и документооборота.

«Кроме того, внедрение цифрового рубля усиливает контроль за денежными потоками и повышает прозрачность бюджета, это способствует снижению доли теневого оборота и позволяет запускать автоматизированные выплаты, адресные программы и новые сервисы для реализации социальных инициатив», – рассказал Леонид Якунин.

По его словам, у такой формы есть и минусы: внедрение цифрового рубля сопряжено с рисками в сфере кибербезопасности, инфраструктуры, контроля и конфиденциальности. «Для массового внедрения цифрового рубля нужна значительная разъяснительная работа с учетом преимуществ и рисков, особенно для физических лиц, – подчеркнул Леонид Якунин. – Для юридических лиц в условиях многочисленных санкций цифровой рубль должен помочь обойти часть ограничений и ускорить перечисления внутри страны. Для регионального бюджета – это прозрачность и контроль целевого использования средств, снижение издержек при перечислении средств, ускорение бюджетного процесса. Вместе с тем имеется зависимость от стабильности интернета и работы платформы».

«Республика является пилотным регионом в этом вопросе. В какой-то степени каждый из нас станет участником этого финансового рынка», – подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов, подводя итоги обсуждения.