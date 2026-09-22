Чернышенко и Минниханов обсудили развитие спорта и туризма в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с заместителем Председателя Правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко вопросы развития туризма, спорта, науки, образования и молодежной политики в республике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Дмитрий Чернышенко, в частности, заметил, что в преддверии Дня туризма важно отметить активное участие Татарстана в национальном проекте «Туризм и гостеприимство», реализующемся по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря государственным мерам поддержки, включая единую субсидию и льготное кредитование, в регионе создаются новые отели, базы отдыха, акватермальные комплексы.

«Это помогает открывать дополнительные возможности для комфортного отдыха местных жителей и гостей, а также укреплять позиции республики как одного из популярных туристических направлений. Как результат – Татарстан входит в пятерку лидеров по числу туристических поездок за январь – июль этого года», – добавил вице-премьер.

Заместитель главы Правительства РФ также заявил о небходимости развивать патриотический туризм и призвал к участию в проекте «СВОй путь», предполагающем создание Центров патриотического туризма для социальной адаптации ветеранов боевых действий.

Перейдя к обсуждению спортивной тематики, собеседники отметили, что в текущем, 2026 году в Татарстане появилось сразу несколько крупных объектов. Это Центр развития футбола, Центр фигурного катания, Центр стрельбы из лука. В районах республики сданы в эксплуатацию четыре футбольных манежа и три ледовых дворца. Благодаря современным спортобъектам количество занимающихся спортом в республике достигло 67%.

«Нам важно, чтобы каждый татарстанец независимо от возраста имел возможность заниматься физической культурой и спортом, вел здоровый образ жизни», – заметил в связи с этим Рустам Минниханов.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко обратил внимание на активную работу Республики Татарстан в таких сферах, как наука, образование и молодежная политика. Регион участвует в целом комплексе мер национального проекта «Молодежь и дети»: программе «Приоритет-2030», проектах «Передовые инженерные школы» и «Профессионалитет», перечислил он.

«У вас работают молодежные лаборатории, развивается инфраструктура и обновляется материально-техническая база. Всё это вместе с упорной работой и активностью местных жителей помогает Татарстану стабильно входить в тройку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ», – акцентировал вице-премьер.

Рустам Минниханов в свою очередь сказал о том, что Татарстан среди регионов России является одним из флагманов молодежной политики. В республике проживают свыше 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, они составляют около четверти ее населения. Делегация Татарстана недавно принимала участие в Международном фестивале молодежи – 2026, состоявшемся в Екатеринбурге.

В Татарстане накоплен богатый опыт работы с детьми и молодежью. Традиционно уделяется пристальное внимание развитию инфраструктуры летнего отдыха детей, улучшению жилищных условий молодых людей и поддержке их инициатив в разных сферах. Ведется взаимодействие с ведущими федеральными центрами и вузами. Это укрепляет повышение качества обучения и интеграцию передовых научных разработок, также упомянул Раис РТ.