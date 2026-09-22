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Общество 22 сентября 2026 19:05

Аркадий Новиков допустил открытие еще одного своего ресторана в Казани

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Известный ресторатор Аркадий Новиков допускает возможность открытия еще одного своего ресторана в столице Татарстана. Об этом на встрече с рестораторами города сообщил он сам.

«Мы приехали, чтобы посмотреть площадки, которые теоретически нам могут быть интересны для открытия ресторана. И если мэр Казани нас об этом попросит, то мы будем очень серьезно об этом думать», – заявил Новиков.

При этом он указал на сложность открытия ресторана в городе, где не живешь сам. Поэтому, по его словам, здесь еще и возникает вопрос нахождения грамотных партнеров.

В Казани уже есть один ресторан, относящийся к Novikov group. Он находится в парке «Черное озеро».

#рестораны Казани
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