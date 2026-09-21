В Россельхознадзоре напомнили, что продажа «с ярмарки» онлайн незаконна

Реализация остатков продукции животноводства с сельхозярмарок в соцсетях - нарушение ветеринарного законодательства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Артур Загидуллин.

«Безусловно, это нарушение, потому что должен соблюдаться принцип прослеживаемости. Если ветеринарные документы были оформлены до конкретного места, до ярмарки, продукция должна реализовываться именно там. Потом, после ярмарки, в каких условиях эта продукция хранилась, перевозилась – никто сказать не может», – пояснил он.

По словам Загидуллина, продавцы могут прикрываться брендом ярмарки, но фактически проследить дальнейший путь продукции невозможно.

«Если будут какие-то исходные данные по нарушителям, мы будем принимать меры. Но это нарушение. Продукция должна реализовываться с прилавков, с витрин, конкретно на конкретной ярмарке. Дальше – никак», – подчеркнул спикер.