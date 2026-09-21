В Татарстане стартовали выборы в Совет Первых

В школах, колледжах и вузах Татарстана начались выборы в Совет Первых – орган детского самоуправления «Движения Первых». Они проходят в три этапа и завершатся 31 октября, сообщили в пресс-службе сообщества.

Первый этап продлится до 21 сентября, местные выборы пройдут до 12 октября, региональные – до 31 октября.

В Совет Первых первичного отделения можно выдвинуться на должность председателя, лидера направления или представителя от класса. Для кандидатов на должность председателя или лидера направления требуется не менее года участия в «Движении Первых», опыт участия во флагманских проектах, а также прохождение онлайн-курса «Академия Первых» и марафона «Выбор Первых».

В рамках онлайн-марафона участники готовятся к предвыборной кампании. Чтобы присоединиться к нему, необходимо собрать команду от 5 до 16 человек, которая поможет во время агитации, зарегистрироваться по ссылке и выполнить все задания до 30 сентября.

В конце сентября начнутся выборы в местные Советы Первых на уровне районов Татарстана. Кандидатам на должность председателя дополнительно предстоит провести авторский мастер-класс для избирателей и выступить с самопрезентацией.

Выборы в региональный Совет Первых запланированы на середину октября. Выдвинуть кандидатуру смогут участники Советов местных отделений и всех созывов Совета Первых Татарстана. В новом составе регионального совета не будет лидеров направлений – вместо них появятся лидеры детских инициатив и лидер направления «Медиа и коммуникации».

Процедура региональных выборов также изменится. Кандидатам предстоит изучить образовательный блок, организовать мероприятие в своем районе, пройти тематическое тестирование, выступить с самопрезентацией и принять участие в дебатах.

Подробности о выборах участники могут узнать в своих учебных заведения или задать вопрос в бот.