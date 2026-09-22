Семь банков Татарстана заключили договор с ЦБ для внедрения цифрового рубля

Семь региональных банков Татарстана уже заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в проекте по внедрению цифрового рубля. Об этом на заседании Президиума Госсовета РТ сообщил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

По его словам, один из республиканских банков в числе первых в стране стал участником пилотирования цифрового рубля и на сегодня обеспечивает своим клиентам возможность проводить такие операции. Для остальных региональных банков обязанность обеспечить клиентам возможность совершения операций с цифровым рублем наступит в 2027–2028 годах.

Напомним, Марат Шарифуллин на заседании Президиума Госсовета РТ также рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичных денег.