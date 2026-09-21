В октябре в Татарстане пройдет фестиваль вожатских команд

В октябре республиканский центр «Сэлэт» проводит фестиваль вожатских команд. В этом году на уровне республики была запущена масштабная республиканская школа вожатых. Об этом сообщила сегодня директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы подготовили более 1000 участников республиканской школы вожатых. Подготовили кадры и хотим теперь посмотреть, какими мы являемся не только на республиканском уровне. В этом году миссия «Сэлэт» – провести региональный конкурс ПФО – фестиваль вожатских команд. В октябре сначала пройдет республиканский этап фестиваля, а затем через неделю – фестиваль ПФО. Из каждого региона ПФО приедут к нам команды для того, чтобы посостязаться за звание лучшей», – рассказала она.

В ходе летней оздоровительной кампании в этом году различными формами организованного отдыха было охвачено более 173 тысяч детей из Татарстана. На организацию оздоровительной кампании было выделено 3 млрд рублей.