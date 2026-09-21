В 2026 году участники студотрядов Татарстана трудились в 12 регионах России

Участники студенческих отрядов Республики Татарстан задействованы в трудовых проектах на территории 12 регионов Российской Федерации. Общая численность участников составляет 277 человек, которые работают в рамках 21 трудового проекта, сообщили в пресс-службе студотрядов РТ.

«Наши ребята не только представляют республику за ее пределами, но и перенимают опыт других регионов, знакомятся с новыми производственными практиками и технологиями. Это двусторонний процесс: студенты привозят домой ценные знания, а работодатели в других субъектах видят уровень подготовки татарстанских отрядов», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«При этом Татарстан остается одним из центров притяжения молодежи: этим летом трудовой занятостью на наших проектах обеспечено 2 464 человека, в том числе студенты из 41 региона России», – добавил он.

Сервисные отряды работали в Краснодарском крае – ребята трудились в отелях и на курортах Геленджика и Сочи, обеспечивая комфортный отдых гостей. Строительные отряды были задействованы на объектах Томской, Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы – студенты возводили инфраструктуру, участвовали в монтажных и отделочных работах. Производственное направление представляли студенты, работавшие на автозаводе в Нижегородской области.

Медицинские отряды трудились в учреждениях здравоохранения Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Оренбургской и Сахалинской областей – будущие врачи и медсестры помогали в стационарах и поликлиниках. Путинные отряды традиционно работали на Камчатке и в Хабаровском крае – студенты занимались переработкой рыбы и морепродуктов.

Отряды проводников этим летом работали на всероссийском трудовом проекте в Санкт-Петербурге, помимо основной работы попробовали себя в роли официантов в вагонах-ресторанах. Педагогические отряды трудились вожатыми в лагерях Краснодарского края, а сельскохозяйственные – на сборе урожая в Липецкой и Воронежской областях. Также впервые в составе медицинского проекта в Пермском крае работали подростки.

Лето принесло студотрядам Татарстана немало побед. Сервисный отряд «Альтера» из КГЭУ стал лучшим по производственным показателям на межрегиональном проекте в Геленджике, а также занял второе место по комиссарской деятельности и в общем зачете. Другой отряд из КГЭУ – «Оникс» – стал третьим по производственным показателям на всероссийском проекте в Сочи, третье место среди комиссаров заняла Софья Майснер, а среди пресс-секретарей – Эвелина Хажеева.

На строительстве высокоскоростной магистрали отряд «Казань» из КГАСУ стал лучшим по комиссарской деятельности, а лучшим мастером проекта признан Савва Скопинов. На всероссийской стройке в Томской области лучшим командиром стал Кирилл Сумин из КГЭУ. Лучшим отрядом по производственной деятельности на межрегиональной путине «Дары Камчатки» признан отряд «Н.П. Краб» из Нижнекамска, а лучшим пресс-секретарем всероссийской путины «Камчатка» стала Джамиля Фаттахова из КНИТУ.

На сегодняшний день продолжают работу 39 человек на 4 проектах в 4 регионах. Это участники производственных, сельскохозяйственных и путинных отрядов – направлений, где трудовой сезон традиционно длится дольше или ведется на круглогодичной основе.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».