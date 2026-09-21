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Общество 21 сентября 2026 15:23

Минниханов провел встречу с руководителями филиалов РЖД в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским и начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым. Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Стороны обсудили развитие взаимодействия между республикой и РЖД в сфере организации пассажирских и грузовых перевозок. Были определены планы по дальнейшей реализации инфраструктурных проектов на территории Татарстана. До конца года намечается модернизировать платформы, установить современную систему освещения и отремонтировать покрытия на нескольких участках.

Отдельно были рассмотрены меры поддержки грузоотправителей и предприятий республики.

#Рустам Минниханов #Куйбышевская железная дорога #горьковская железная дорога
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