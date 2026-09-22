В Татарстане утвердили нормативные затраты на обеспечение студентов жильем

В Татарстане утвердили нормативные затраты (используемые при формировании государственного задания) на обучение студентов и аспирантов в вузах республики по ряду направлений, а также на обеспечение обучающихся жилыми помещениями в общежитиях.

Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Речь в документе идет о 2027 годе и плановом периоде 2028 и 2029 годов.

В частности, предусмотрено, что затраты на обеспечение студентов вузов жильем в общежитиях в 2027, 2028 и 2029 годах не изменятся и составят 5403 рубля на человека в год.

Кроме того, утверждены затраты на очное обучение будущих бакалавров по таким специальностям, как «Экономика», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Программная инженерия», «Нефтегазовое дело», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах».

Фигурируют в документе и затраты на обучение магистрантов по направлениям «Нефтегазовое дело», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Экономика».

Установлены также затраты на заочное обучение будущих бакалавров электроэнергетике и электротехнике и вечернее – нефтегазовому делу.

Что же касается обучения в аспирантуре, то постановление устанавливает лишь затраты на очную и заочную учебу по направлению «Геология, разведка и добыча полезных ископаемых».