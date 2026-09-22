Госсовет Татарстана объявил о созыве двух заседаний в конце сентября

Сегодня в Государственном Совете состоялось заседание Президиума парламента, на котором принято решение о созыве сразу двух заседаний Государственного Совета седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Осенняя сессия парламента откроется 28 сентября в 10 часов в Государственном Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева двадцать третьим заседанием, в рамках которого Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов огласит Ежегодное послание Государственному Совету. В этот же день в 14:00 в Государственном Совете состоится двадцать четвертое заседание парламента.

Открывая заседание Президиума, Марат Ахметов подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка к процедуре оглашения Ежегодного послания Раиса Республики Татарстан Государственному Совету, а также обсуждение республиканского бюджета на предстоящий период.

«Параллельно стартовало обсуждение прогноза социально-экономического развития республики и параметров бюджета на предстоящий трехлетний период. Задачи серьезные, просьба ко всем – принять максимально активное участие», – обратился Марат Ахметов к депутатам.

Как отметила Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, двадцать третье заседание Государственного Совета седьмого созыва состоится 28 сентября в 10:00 с единственным вопросом повестки дня – «Ежегодное послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики». Поскольку Послание традиционно вызывает большой интерес общественности, Президиумом Госсовета принято решение о прямой теле- и радиотрансляции.

В этот же день, в 14:00, состоится двадцать четвертое заседание Государственного Совета. В повестку дня заседания по предложениям комитетов вносится 12 вопросов, в том числе 10 проектов законов Республики Татарстан.

В частности, в первом чтении будут рассмотрены законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о бюджете республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, о государственных символах республики, градостроительной деятельности, об адресной социальной поддержке населения и регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан.

Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект «О переводе земельных участков, расположенных в отдельных муниципальных районах, из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию». Как пояснила Лилия Маврина, законопроект предусматривает перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 107,2047 гектара, расположенных в границах Азнакаевского, Апастовского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Кайбицкого, Мензелинского, Сабинского муниципальных районов Республики Татарстан, и непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства, в категорию земель лесного фонда для использования лесов.

«В случае принятия это будет первый закон о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, рассмотренные по новому порядку, действующему с 1 марта 2026 года», – отметила Лилия Маврина.

Во втором чтении предлагается рассмотреть законопроект о внесении изменений в республиканский закон о местном самоуправлении, подготовленный в связи с приведением республиканского законодательства в соответствие с Федеральным законом № 33–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как отметила Лилия Маврина, в связи с подготовкой бюджета Республики Татарстан на 2027 год будут рассмотрены два традиционных законопроекта об утверждении на предстоящий год нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение различных видов образования в муниципальных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях республики, а также проект закона «Об установлении на 2027 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Республике Татарстан».

Кроме того, в повестку дня двадцать четвертого заседания включен вопрос об избрании мировых судей, а также вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты Республики Татарстан.

Сегодня же на заседании Президиума подвели итоги прошедшей избирательной кампании. Напомним, в минувшие выходные состоялись выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы депутата Госсовета РТ седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному округу и депутатов представительных органов в 40 муниципальных образованиях. Прошедшую в республике избирательную кампанию исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов назвал успешной.

«Трехдневное голосование прошло при традиционно высокой активности наших жителей, выборы признаны состоявшимися», – подчеркнул Марат Ахметов.