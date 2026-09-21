Врач из Татарстана за полтора месяца провел в Рубежном более 50 операций

Хирург из РКБ Татарстана Амир Косими работает в многопрофильной больнице Рубежного более полутора месяцев. За это время он провел 164 приема пациентов и выполнил более 50 операций.

В Казани Косими специализируется на заболеваниях органов брюшной полости, а в Рубежном — занимается гнойной, торакальной, абдоминальной и сосудистой хирургией, принимая в день по 30 – 40 пациентов.

«Я хотел поехать в ЛНР. Куда именно — не знал, но просил руководство, чтобы меня направили, как только будет такая возможность. В отделении меня поддержали, но пришлось немного подождать, чтобы мой отъезд не сказался на работе коллег. У нас есть неотложная помощь, два дня в неделю принимаем таких пациентов. В итоге дождался возможности и приехал. Здесь совсем другой круг пациентов и оперативных вмешательств. Получается очень разносторонняя практика, и я прямо замечаю, что профессионально расту», – поделился хирург.

В первые недели среди пациентов было много детей, женщин и пожилых людей с минно-взрывными и осколочными ранениями. В таких случаях врачу помогали местные хирурги, имеющие большой опыт работы с подобными травмами.

«К сожалению, здесь регулярно бывают такие пациенты. Недавно была пациентка с проникающим ранением, разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Ее прооперировали. Техника выполнения операций при минно-взрывных травмах и осколочных ранениях отличается. Здесь есть опытные коллеги, с кем можно посоветоваться. Они подсказывают, как работать с такими травмами, и я перенимаю этот опыт», – рассказал Косими.

В больнице есть необходимое оборудование для диагностики и операций, в том числе компьютерный томограф и аппарат УЗИ, проводятся лапароскопические вмешательства. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев во время визита в Рубежное вместе с главным врачом осмотрел отделение. Татарстан также передал больнице новый аппарат УЗИ.