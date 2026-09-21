В Елабуге отреставрировали 15 надмогильных памятников XIX–XX веков
В Елабуге завершили реставрацию 15 надмогильных памятников XIX – начала XX века. После завершения подготовительных работ их вернут на Старое мусульманское (татарское) кладбище.
Памятники установлены на могилах потомственных дворян, купцов и мещан, живших в Елабуге. Они представляют историко-культурную и художественную ценность. Самый старый памятник принадлежит чиновнику Елабужского уездного казначейства мурзе Исмагилу Гусмановичу Еникееву, умершему 11 февраля 1865 года.
Большинство памятников изготовлено из известняка. Перед возвращением на кладбище их нижние части обработают эластичной полимерцементной гидроизоляцией. Для защиты от дождевой и талой воды вокруг оснований также сделают глиняный замок.
Реставрацию провели на средства благотворительного фонда «Татнефть» в рамках проекта «История, застывшая в камне: реставрация надмогильных камней Старого мусульманского кладбища как культурно-исторического и туристического объекта». На работы фонд выделил более 2 млн рублей. Средства получила АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги».
Работы выполняли специалисты Института археологии имени Халикова при участии учреждений и организаций Елабуги.