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Культура 21 сентября 2026 10:09

В Елабуге отреставрировали 15 надмогильных памятников XIX–XX веков

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В Елабуге отреставрировали 15 надмогильных памятников XIX–XX веков
Памятник жене II гильдии купеческого сына Бибирабиге Мухамметлатыповне Альмухамметовой, урожденной Хальфиной (1879–1914) после реставрации. Автор памятника - Ахметзакир аль-Мортыви (1874–1939)
Фото: © Ленар Мифтахов

В Елабуге завершили реставрацию 15 надмогильных памятников XIX – начала XX века. После завершения подготовительных работ их вернут на Старое мусульманское (татарское) кладбище.

Памятники установлены на могилах потомственных дворян, купцов и мещан, живших в Елабуге. Они представляют историко-культурную и художественную ценность. Самый старый памятник принадлежит чиновнику Елабужского уездного казначейства мурзе Исмагилу Гусмановичу Еникееву, умершему 11 февраля 1865 года.

Фото: © Ленар Мифтахов

Большинство памятников изготовлено из известняка. Перед возвращением на кладбище их нижние части обработают эластичной полимерцементной гидроизоляцией. Для защиты от дождевой и талой воды вокруг оснований также сделают глиняный замок.

Реставрацию провели на средства благотворительного фонда «Татнефть» в рамках проекта «История, застывшая в камне: реставрация надмогильных камней Старого мусульманского кладбища как культурно-исторического и туристического объекта». На работы фонд выделил более 2 млн рублей. Средства получила АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги».

Работы выполняли специалисты Института археологии имени Халикова при участии учреждений и организаций Елабуги.

#елабуга #реставрация памятников
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