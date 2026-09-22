В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева

В Казани 20 сентября подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» – ежегодного соревнования по созданию IT-решений для татарского языка и культуры. Финальные защиты и церемония закрытия прошли в Центре уникального мастерства, сообщает Академия наук РТ.

По итогам трёх дней работы жюри определило сильнейшие проекты в двух лигах. Призовой фонд хакатона составил 600 000 рублей, а победители получат возможность представить свои решения на Demo Day форума Kazan Digital Week, который пройдёт 29–31 октября в МВЦ «Казань Экспо».

В младшей лиге соревновались школьники 7–11 классов и студенты первых двух курсов колледжей.

1 место – команда 505 (лицей Иннополис). Проект «Тере Хәтер» – веб-сервис, который помогает сохранять семейные истории и воспоминания на татарском языке.

2 место – команда D4C (колледж Иннополис). Проект «Кәрим style» – онлайн-примерочная, которая экономит время на поиске и выборе одежды и одновременно продвигает малоизвестные бренды с опорой на татарскую культуру.

3 место – команда Find your way (гимназия №107 Казани и Казанский педагогический колледж). Проект Söyläş – веб-сервис с голосовым AI-помощником, который позволяет практиковать татарскую речь в формате живого общения.

В старшей лиге участвовали студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также третьих–пятых курсов колледжей.

1 место – команда IT-AUL (МИСИС, КФУ). Сервис для учителей татарского языка: он позволяет собирать тесты из банка заданий, сразу печатать их на специализированном бланке и автоматически проверять работы учеников.

2 место – команда «Циверяне» (КФУ). Обучающая платформа, которая адаптирует тексты художественных произведений под разный уровень владения татарским языком.

3 место – команда «Кайнар Салям!» (КФУ). Проект «ӘйдәГИС» — интеллектуальная геоинформационная система и персональный туристический гид: она помогает жителям и гостям Казани открывать город через его историю, культуру и достопримечательности.

Финалистами хакатона также стали команды «МирасЛаб», «Тартариусы» и ZilantLab в младшей лиге, Chilly Peppers и AllegroCode – в старшей.