Агентам Киева, собиравшим данные о руководителях министерств, вынесли приговор

Вынесен приговор агентам украинских спецслужб, которые пытались совершить теракты в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС. Осужденные также собирали данные о главах министерств региона.

Так, 22-летний гражданин России Владислав Видлацкий и 35-летний гражданин Украины Григорий Семикопенко собрали сведения о руководителях министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства образования и науки Запорожской области. 37-летний россиянин Константин Зиновкин собрал взрывное устройство и заложил его на пути следования одной из предполагаемых жертв. Видлацкий вел наблюдение за местом совершения теракта и предпринял попытку привести взрывное устройство в действие.

В террористическое сообщество Видлацкий, Зиновкин и Семикопенко вступили в 2022 году, при этом Семикопенко вовлек в него своего брата Алексея, 1980 г.р.

Приговором суда Видлацкому назначено 27 лет колонии, Зиновкину – 28 лет, Григорию Семикопенко – 24 года, а его брату Алексею – 17 лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.