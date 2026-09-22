В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Агропромпарке «Казань» в субботу, 26 сентября, пройдет Республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Каждый район Татарстана организует свою экспозиционную площадку, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Особенность ярмарки в том, что вся представленная продукция выращена и изготовлена руками студентов колледжей и техникумов, школьников совместно с их преподавателями. Это не просто товары с прилавка – за каждым изделием стоит труд будущих специалистов аграрной сферы, столяров, швей, кондитеров и других», – говорится в сообщении.

Посетители ярмарки смогут приобрести фермерские продукты, выпечку, мед, овощи, изделия из дерева и металла, швейные изделия и поделки декоративно-прикладного творчества по доступным ценам.

На ярмарке будут работать студенты-волонтеры, они помогут сориентироваться на площадке.

Кроме того, будет организована культурная программа с выступлениями творческих коллективов.