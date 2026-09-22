Труженица тыла Роза Камалова из Татарстана отмечает 95-летие

Труженица тыла Роза Камалова из столицы Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Роза Хузиахметовна родилась 22 сентября 1931 года в деревне Чета Пестречинского района Татарстана в многодетной семье. Мама работала учителем, отец – директором школы. Камалова окончила 10 классов школы. Во время войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 1950 году Роза Хузиахметовна переехала в Казань, устроилась на работу в государственный банк. Трудилась 35 лет и вышла на пенсию. За самоотверженный труд Камалова награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г».