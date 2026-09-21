В Казани расскажут о новых исследованиях Касимовского ханства

В Казани 24 сентября пройдет лекция археолога Фарида Ахметгалина, посвященная истории Касимовского ханства и результатам археологических исследований. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Во время экспедиции 2026 года Ахметгалин вместе с командой археологов обнаружил в одном из мавзолеев Касимова шесть надмогильных камней с эпитафиями и останки десяти человек. Мавзолей предположительно связан с захоронениями Касимовских ханов.

На лекции археолог расскажет о находках и исследованиях мавзолеев Касимова. Отдельное внимание уделят вопросу о возможном захоронении в городе царицы Сююмбике.

Встреча начнется в 18:00 в Литературном музее Габдуллы Тукая на улице Габдуллы Тукая, 74. Выступление продлится около 50 минут, после чего слушатели смогут задать вопросы спикеру.